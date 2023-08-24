الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أمس الأربعاء، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك غربي روسيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة: “اليوم في نحو الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجمات إرهابية باستخدام مركبات جوية غير مأهولة، حيث رصدت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت مركبتين جويتين غير مأهولتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك”.

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في سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، أن “موسكو لن تدع الهجمات الأوكرانية على مواقع مدنية تمر دون رد، ولن تتجاهل دور المخابرات الغربية في هذا الشأن”.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: “مثل هذه الأعمال الإجرامية لنظام النازيين الجدد في كييف، والتي أصبحت بجهود دول الـ”ناتو”، أداة للمواجهة مع روسيا، ستصبح موضوع اهتمام وثيق لسلطاتنا، وقواتنا المسلحة التي تنفذ مهامها في اجتثاث النازية وتجريد أوكرانيا من السلاح، ولن تدعها تمر دون رد”.

وأضافت:

لا ننوي تجاهل الدور الذي تلعبه أجهزة الاستخبارات الغربية في هذه الجرائم، والتي تزود النازيين الجدد الأوكرانيين بمعلومات استخبارية تساعد في إيجاد طرق لتنفيذ مهام هذه المسيرات.

في وقت سابق من يوم أمس، أكّد عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، أن “الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مسيّرة في منطقة مدينة موجايسك في مقاطعة موسكو، بينما أصابت مسيّرة ثانية مبنى قيد الإنشاء في مجمع “موسكو – سيتي”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، أن “نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو، بثلاث طائرات مسيّرة، أسقطت الدفاعات الجوية اثنتين منها فوق أجواء منطقتي موجايسك وخيمكي في مقاطعة موسكو، وتم إحباط الثالثة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، واصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في مجمع “موسكو – سيتي”، بعد أن فقدت السيطرة، ولم تقع إصابات”.

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وتحاول القوات الأوكرانية، في الآونة الأخيرة، مهاجمة مجمع “موسكو – سيتي” بواسطة الطائرات المسيّرة، وفي 18 آب/ أغسطس الجاري، دمر نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيّرة سقط حطامها في منطقة “إكسبو سنتر”، وألحق أضرارا بواجهة المباني، كما تم إسقاط طائرتين أخريين، في 10 أغسطس الجاري.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن التصدي لمحاولة من قبل قوات كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة على العاصمة موسكو، ومقاطعة بريانسك.