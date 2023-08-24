أردوغان: تركيا عازمة على مواصلة جهودها في الوساطة بشأن أوكرانيا

وقال أردوغان في رسالة فيديو إلى مشاركي منتدى “منصة القرم” في أوكرانيا: “نعتزم مواصلة جهودنا بلا كلل لتحقيق السلام”، مضيفا أن “أنقرة تعمل على وقف إراقة الدماء والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة”.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.