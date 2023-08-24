أردوغان: تركيا عازمة على مواصلة جهودها في الوساطة بشأن أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن “تركيا تعتزم مواصلة جهودها في الوساطة لتحقيق السلام في أوكرانيا”.
وقال أردوغان في رسالة فيديو إلى مشاركي منتدى “منصة القرم” في أوكرانيا: “نعتزم مواصلة جهودنا بلا كلل لتحقيق السلام”، مضيفا أن “أنقرة تعمل على وقف إراقة الدماء والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة”.
أردوغان يتحدث عن مشاركة تركيا بحل الصراع في أوكرانيا
3 يوليو, 17:14 GMT
وأوضح: “انتهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في حوض البحر الأسود، سيكون كالهواء النقي ليس فقط للمنطقة، بل للعالم بأسره”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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