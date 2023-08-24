ساركوزي: استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل أوروبا "كالراقصة على فوهة بركان"

صرّح الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أمس الأربعاء، أن استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل أوروبا “كالراقصة على حافة فوهة بركان”، مشيرًا إلى ضرورة الشروع في مفاوضات لإيجاد مخرج لهذا النزاع.

باريس – سبوتنيك. وأكّد ساركوزي في مقابلة على قناة “تي في أ”، على ضرورة التفاوض، مبينًا أن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف الـ”ناتو” ستؤدي إلى تدهور الوضع، بحسب قوله.

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وأشار ساركوزي إلى أن الحل يكمن في التفاوض، وأضاف: “يجب أن يجتمع العقلاء حول طاولة المفاوضات، وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وبدء النقاشات لإدراك ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق على الأقل”، بحسب قوله.

وتساءل ساركوزي: “هل يمكننا الخروج من هذا النزاع بشكل آخر، ودون تدمير أوكرانيا أو روسيا؟ روسيا لن تنتهي أبدًا وستبقى قوية”.

وأشار ساركوزي إلى أن “أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا هي التوقف عن التضحية بجنودها واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية”.

واستدرك، قائلًا: “المسألة ليست خسارة أوكرانيا، لدينا نزاع مع أكبر قوة نووية في العالم في قلب أوروبا، ونتحدث عن 500 ألف قتيل… هل يدعو أحد الشباب الأوكراني والروسي للقتال؟ أوروبا والعالم يرقصون على حافة البركان”.

وأضاف ساركوزي: “من الممكن الانزلاق في أي لحظة. في رأيي، لم يُستخدم الطريق الدبلوماسي والتفاوض بشكل كاف، وحان الوقت للجوء إليه… روسيا ستبقى جارة لأوروبا، ومن الضروري بناء علاقات طويلة الأمد معها”، بحسب قوله.