دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 77 مرة خلال اليوم الماضي

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”: “إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 77 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على محور دونيتسك، أطلق العدو 67 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بما في ذلك عنقودية على محور غورلفكا، و6 قذائف مدفعية عيار 152 ملم على محور ياسينوفاتايا، و3 قذائف صاروخية من عيار 155 ملم على محور شخاتورسك، وقذيفة صاروخية واحدة”.