قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن، لن يكون قادرًا على المساهمة في إنهاء النزاع حول أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك لأنه غير كفء”.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

وأضاف ترامب في المقابلة التي نُشرت قبل بدء أول مناظرة لمرشحي الحزب الجمهوري، التي قرر ترامب عدم المشاركة فيها: “تشارك الولايات المتحدة “بشكل كبير” في النزاع حول أوكرانيا، وعلى الرئيس أن يعمل على سحب البلاد من هذا الصراع، لكن بايدن يفضل أخذ صور له على الشاطئ”.

يشار إلى أن ترامب يعد بأنه سيحقق وقفًا للصراع “فورًا” و”بسهولة كبيرة” خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، بحسب قوله.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.

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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكّدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.