ترامب يشكك في أن "يعيش" بايدن حتى انتخابات 2024

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن “الرئيس الحالي جو بايدن، لن يبقى حيا حتى انتخابات الرئاسة، في 2024”.

وصرّح ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “لا أعتقد”، ردا على سؤال حول إمكانية بقاء بايدن، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عندما سيقوم الأمريكيون بانتخاب رئيسهم مرة أخرى.

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وأضاف ترامب أن “بايدن ضعيف من جميع الجوانب. أعتقد أنه ضعيف بالعقل أكثر من الجسد. وجسديًا، فهو ليس متعدد المهارات في الرياضة، فهو ليس رياضيًا بأي شكل من الأشكال”.

وقال ترامب: “عندما يتنقل، لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض… على الشاطئ، لا يستطيع رفع كرسي الاستلقاء… على الشاطئ يبدو بشكل مخيف، ولا يستطيع المشي على الرمال، هذا ليس أمر صعب على الإطلاق”.