الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وكالوغا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بـ3 مسيرات استهدفتا مقاطعتي بريانسك وكالوغا، مشيرة إلى إسقاط مسيرتين في سماء مقاطعة بريانسك وواحدة في سماء مقاطعة كالوغا.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: “الليلة، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على أهداف في مقاطعتي بريانسك وكالوغا”.

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بـ3 مسيرات على مواقع في موسكو

وأضاف البيان أن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كالوغا”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.