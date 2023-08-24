بوتين كان في حفل موسيقي لحظة تحطم طائرة قائد فاغنر

فيما كان الرئيس الرئسي فلاديمير بوتين يحضر حفلاً موسيقياً، تحطمت طائرة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أدرجته هيئة الطيران المدني الروسية، رسمياً ضمن قائمة ضحايا الطائرة التي سقطت في منطقة تفير شمالي موسكو.

وتحطمت طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية، حسب السلطات، التي أكدت مقتل كل من كان على متنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق «تليغرام»: «كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة». واسم بريغوجين ضمن ركاب الطائرة.

وأكد الإعلام الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين كان حاضراً، الأربعاء، في حفل موسيقي تابع للقوات المسلحة لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية «روسافياتسيا» أن اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي تحطمت. غير أنه لم يتم التأكد رسمياً بعد من أن بريغوجين كان على متن الطائرة فعلياً. كذلك تحدث إعلام تابع لفاغنر عن وجود مؤسس المجموعة ديمتري أوتكين على متن الطائرة المحطمة.