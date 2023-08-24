جنرال إيطالي: القوة النارية الروسية يصعب هزيمتها

صرّح القائد السابق لقوة المهام المشتركة في إيطاليا، الجنرال ماركو بيرتوليني، بأن “انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة أمر لا يمكن تصوره بالنظر إلى القوة النارية الساحقة لروسيا”.

وقال ماركو بيرتوليني: “من الناحية العسكرية، فإن انتصار أوكرانيا لا يمكن تصوره، وعلينا أن نلاحظ ذلك ونجلس إلى طاولة المفاوضات. كان ينبغي أن تتوقف هذه الحرب قبل ذلك بكثير”.

وأضاف: “لكن في الأشهر الأخيرة تزايدت صيحات سوف ننتصر، تمت زراعته، ما غذى الرأي العام بتوقع النصر، وهو أمر مستحيل في ساحة المعركة. لا يمكن للأوكرانيين الانتصار”.

وأشار إلى أن “القوة النارية للجيش الروسي تتجاوز إمكانات القوات المسلحة الأوكرانية مع كل المساعدات العسكرية”. ووفقا للجنرال، فقد ارتكب الغرب خطأ عندما بالغ في تقدير تفوقه التكنولوجي، بحسب قوله.

وقال بيرتوليني: “تم المبالغة في تقدير القدرات التكنولوجية الغربية. في الحرب، التكنولوجيات مهمة، ولكن ليست كافية، إن الجيش المتقدم تقنيا، ولكن مع عدد قليل من الناس محكوم عليه بالهزيمة”.

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وأضاف: “تمكن الروس من إنتاج ذخيرة أكثر من الغرب بأكمله، بفضل إعادة هيكلة الصناعة الوطنية. الروس لديهم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، والأمريكيون لا يمتلكونها”.

وتابع بيرتوليني لصحيفة “libero”: “هناك العديد من الروس، أما أوكرانيا فقدت ملايين المواطنين الذين فروا إلى الخارج أو إلى روسيا”.