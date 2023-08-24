قوات مشاة أمريكية وكورية جنوبية تبدأ تدريبات قتالية مشتركة

تستعد قوات مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في المناطق الحضرية الكورية.
يأتي ذلك ضمن التدريبات العسكرية المشتركة “أولتشي فريدوم شيلد”، التي انطلقت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر على مدى 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
تحاكي سيناريو حرب شاملة… واشنطن وسيئول تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة
20 أغسطس, 10:56 GMT
ويشارك في تدريبات المناطق الحضرية مئات الجنود من فرقة المشاة الـ9 في الجيش الكوري، إضافة إلى فصيلة مشاة أمريكية.
وقال قائد التدريبات المشتركة إنها تسهم في تحسين المهارات القتالية للجانبين في المناطق الحضرية، بحسب قوله.
وتؤكد واشنطن وسيؤل مرارا على ضرورة تعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم كوريا الجنوبية في مواجهة بيونغ يانغ.
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