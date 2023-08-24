قوات مشاة أمريكية وكورية جنوبية تبدأ تدريبات قتالية مشتركة

يأتي ذلك ضمن التدريبات العسكرية المشتركة “أولتشي فريدوم شيلد”، التي انطلقت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر على مدى 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.