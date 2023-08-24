ضابط أمريكي: أوكرانيا ستواجه مصير اليابان

صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا سيتعين عليها في نهاية المطاف التوقيع على استسلام مماثل للاستسلام الذي قبلته اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية.

وعلّق سكوت ريتر، على منشور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على منصة “إكس”(تويتر السابق)، والذي ذكر فيه أن “أوكرانيا لن تتاجر بالناس وأراضيها”.

وكتب ريتر: “كان الـ”ناتو” هو من اقترح الصفقة، وروسيا لا تتاجر بأي شيء”.

ووفقا له، فإن روسيا تتعامل مع حقيقة استسلام أوكرانيا.

وأضاف: “فكر في خليج طوكيو، 2 سبتمبر 1945. هذا هو مستقبلك. استمتع”.

Pro-hint, Mr. President: It was NATO that suggested a trade. Russia isn’t trading anything. They are dealing with reality. Like where Russian boots will be when Ukraine capitulates unconditionally. Think Tokyo Bay, September 2, 1945. That’s your future. Enjoy. pic.twitter.com/w1lawQizMc — Scott Ritter (@RealScottRitter) August 23, 2023

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.