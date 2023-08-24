السفيرة الأمريكية في العراق: تحركاتنا العسكرية ليس لها علاقة بالداخل العراقي

قالت آلينا رومانوسكي، السفيرة الأمريكية في العراق، إن التحركات العسكرية للجيش الأمريكي كانت ضمن تبادل القوات الموجودة في المنطقة.

ونفت رومانوسكي أن تكون هناك علاقة بين تحركات القوات الأمريكية والداخل العراقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”.

ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات السفيرة الأمريكية جاءت عقب لقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا التعاون المشترك بين واشنطن وبغداد، والاستعداد لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد، الشهر المقبل، إضافة إلى الوضع في سوريا ومخيم “الهول”، بحسب الوكالة.