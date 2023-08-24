بعد أنباء خلافه مع مدرب الفريق… "اتحاد جدة" ينشر فيديو للنجم الفرنسي كريم بنزيما

ظهر نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، في مقطع فيديو قصير بعد أنباء وجود خلاف بينه وبين مدرب نادي”اتحاد جدة” السعودي.

ويرصد مقطع الفيديو، الذي نشرته الصفحة الرسمية لنادي “اتحاد جدة” السعودي، على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، النجم الفرنسي وهو ينظر إلى الكاميرا ويشير بعينه ثم يبتسم.

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وكانت أنباء قد تحدث عن وجود خلاف بين بنزيما والمدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب “اتحاد جدة”، وهو ما ردت عليه جماهير الفريق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمطالبة برحيل المدرب.

وأعلن “اتحاد جدة” السعودي، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب “ريال مدريد” السابق لمدة 3 سنوات.