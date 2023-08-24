3 دول عربية من أصل 6 تنضم إلى "بريكس" رسميا عام 2024

أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة “بريكس” قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.

وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول “بريكس” الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.

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وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متحدثا في القمة عبر رابط فيديو، إن الرئيس رامافوسا، أظهر مهارة دبلوماسية مذهلة في تنسيق جميع المواقف، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوسيع مجموعة “بريكس”.

وأضاف الرئيس الروسي “أود أن أشكر أصدقاءنا في جنوب أفريقيا على ما قاموا به في سياق العمل المشترك، وأعني العمل على الاتفاق على الإعلانات، ويجب أن أشير إلى أنه، كما اتضح فيما بعد، لم يكن هذا العمل سهلا”.

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كما رحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بتوسيع الدول الخمس، وأشار في خطابه، إلى أن بلاده تؤمن دائما بأن ظهور أعضاء جدد سيعزز مجموعة البريكس كمنظمة ويعطي زخما جديدا للجهود المشتركة.

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