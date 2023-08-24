رئيس جنوب أفريقيا: قادة "بريكس" يكلفون وزراء المال بدراسة العملات المحلية

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، في قمة “بريكس”، إن “قادة “بريكس” أصدروا تعليمات لوزراء المال بدراسة العملات المحلية وأدوات الدفع”.

وأضاف سيريل رامافوزا: “بريكس” مستعدة للبحث عن سبل لضمان استقرار الهيكل المالي العالمي، وأصدر رؤساء الدول الأعضاء في “بريكس” تعليماتهم لوزراء المال ورؤساء البنوك المركزية للنظر في مسألة العملات المحلية والأدوات والمنصات المالية”.

وأشار رئيس جنوب أفريقيا إلى أن قادة “بريكس” سيقدمون تقريرا عن نتائج العمل فيما يتعلق بالعملات والأدوات المالية، بحلول القمة المقبلة.

أفاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بأن “قادة “بريكس” يرون أن الوقت قد حان لاستخدام العملات المحلية وأنظمة الدفع البديلة”.

وقال رامافوزا: “لقد حانت اللحظة العالمية لاستخدام العملات المحلية والإجراءات المالية وأنظمة الدفع البديلة”.

ووفقًا لرامافوزا، فإن مجموعة “بريكس” مستعدة للبحث عن فرص لدعم الاستقرار والموثوقية في النظام المالي العالمي.

وقال: “لقد توصلنا إلى توافق بشأن المرحلة الأولى من عملية التوسع، وستتبعها مراحل أخرى”.

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ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.