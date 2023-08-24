الرئيس الإماراتي يعلق على موافقة "بريكس" ضم بلاده إلى المجموعة

صرّح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بأن بلاده تقدر موافقة قادة مجموعة “بريكس” على ضم بلاده لهذه المجموعة المهمة.

القاهرة- سبوتنيك. ونشر ابن زايد عبر حسابه بمنصة “إكس”(تويتر سابقا)، اليوم الخميس، قائلا: “نتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم”.

نقدر موافقة قادة مجموعة “بريكس” على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 24, 2023

تأتي تصريحات ابن زايد بعدما أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة “بريكس” قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن “قادة دول “بريكس” تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ”، مشيرًا إلى أن “العضوية الكاملة لدول “بريكس” الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024″.

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من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متحدثا في القمة عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، إن الرئيس رامافوزا، أظهر مهارات دبلوماسية مذهلة في تنسيق جميع المواقف، بما في ذلك، تلك المتعلقة بتوسيع مجموعة “بريكس”.