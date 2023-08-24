بوتين: "بريكس" تسعى لتحقيق نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا وتوازنا

أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة “بريكس” أن دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها لاتنافس أو تعارض أحدا على الإطلاق.
وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء “الخمسة” في صيغة “بريكس بلس”: “أريد أن أشير إلى أن مجموعة “بريكس” لا تتنافس مع أحد، ولا تتعارض مع أي أحد، ولكن من الواضح أيضًا أن هذه العملية الموضوعية، عملية إنشاء نظام عالمي جديد، لا تزال تواجه معارضين لا يمكن التوفيق بينهم ويسعون إلى إبطاء هذه العملية، وكبح تشكيل مراكز مستقلة جديدة للتنمية والنفوذ في العالم”.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن دول “بريكس” تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب والحفاظ على تنوع الحدود الثقافية الوطنية.
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وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء “الخمسة” في صيغة “بريكس بلس”: “إن بعض السياسيين لا يترددون في تبرير حتى النازية الجديدة وكراهية الأجانب والتطرف بمختلف أنواعه والتغاضي عن الإرهاب”.
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واتخذت مجموعة “بريكس” قرارا تاريخيا بضم أعضاء جدد إلى المجموعة، وهي كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في “بريكس”.
وبحسب البيان الختامي، الذي تبناه قادة المجموعة فإن العضوية الكاملة لدول “بريكس” الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
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وتعقد قمة “بريكس” في جوهانسبرج، يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، ويحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القمة عبر تقنية الفيديو.
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