بوتين: "بريكس" تسعى لتحقيق نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا وتوازنا

وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء “الخمسة” في صيغة “بريكس بلس”: “أريد أن أشير إلى أن مجموعة “بريكس” لا تتنافس مع أحد، ولا تتعارض مع أي أحد، ولكن من الواضح أيضًا أن هذه العملية الموضوعية، عملية إنشاء نظام عالمي جديد، لا تزال تواجه معارضين لا يمكن التوفيق بينهم ويسعون إلى إبطاء هذه العملية، وكبح تشكيل مراكز مستقلة جديدة للتنمية والنفوذ في العالم”.