صواريخ "كروز" روسية تضرب مركز صنع قرار تابع للجيش الأوكراني وتدمره

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت، اليوم الخميس، مركز صنع قرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ “كروز”.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: “تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات “إس – 300 بي إس” بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف”.

وأضافت الوزارة: “تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض صواريخ من طراز “هيمارس”.

وتابعت: “تم إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، و جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون ومقاطعة خاركوف”.

وقالت الدفاع في بيانها: “في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات مجموعة “المركز” وطيران الجيش والمدفعية 3 هجمات للعدو في مناطق غريغوروفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية”.

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وأضاف البيان: “بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاه كراسني ليمان 80 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين”.

وأضاف البيان: “في اتجاه زابوروجيه، صدت العمليات النشطة والمنسقة للقوات الروسية بدعم من المدفعية، خمس هجمات للعدو في مناطق رابوتينو وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه”.