مشاهد لضرب قاذفات "سو – 34" روسية لأهداف أوكرانية حساسة… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقاطع لتدمير مركز مراقبة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: “تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات “إس – 300 بي إس” بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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