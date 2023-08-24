دول "بريكس" تدعو إلى إجراء مفاوضات بشأن إنشاء دولة فلسطين ذات سيادة

دعا زعماء دول “بريكس” المجتمع الدولي إلى دعم المفاوضات المباشرة التي تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطين ذات سيادة.

وقال الإعلان الختامي الذي نشر بعد القمة: “ندعو المجتمع الدولي إلى دعم المفاوضات المباشرة على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة السلام العربية الهادفة إلى تنفيذ حل الدولتين، إنشاء دولة فلسطين ذات سيادة”.

وأعرب زعماء دول “بريكس” عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في فلسطين، “الناجم عن تصاعد العنف في سياق الاحتلال الإسرائيلي المستمر وتوسيع المستوطنات غير القانونية”، بحسب الإعلان الختامي.

وأشاد رؤساء الدول بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ودعوا إلى تقديم المزيد من المساعدات الدولية لتحسين الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، بحسب الإعلان الختامي.

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ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.