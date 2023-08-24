وزيرا خارجية إندونيسيا والسعودية يجريان مباحثات ثنائية على هامش "بريكس بلس"

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة “بريكس بلس”، اليوم الخميس، في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشارك الوزيران في حوار “بريكس بلس” و”بريكس أفريقيا”، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين السعودية وإندونيسيا في ضوء العلاقات العميقة التي تجمعهما.

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كما تناولت مباحثات فيصل بن فرحان، ومارسودي، تنسيق المواقف بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم على مستوى العالم.

واستضافت جنوب أفريقيا قمة “بريكس 2023″، حيث تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من قمة المجموعة.

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واستمرت اجتماعات القمة على مدى 3 أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وانتهت إلى دعوة 6 دولة جديدة للانضمام لها، بدءا من يناير/ كانون الثاني 2024.

وأصبحت السعودية إحدى الدول المدعوة للانضمام إلى “بريكس”، إضافة إلى مصر والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.