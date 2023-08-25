أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية “نحن مع روسيا”، فلاديمير روغوف، بأن مجموعة النخبة من القوات الأوكرانية “مارون”، المسلحة بدبابات ليوبارد، تكبدت خسائر بالآلاف في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف في مقابلة مع “سبوتنيك”، إن “ما لا يقل عن ثلثي مجموعة النخبة التكتيكية للمسلحين الأوكرانيين “مارون” قد تم إلقاؤهم بالفعل في المعركة، حيث أن خسائرهم بالآلاف”.

ووفقا له، تم تكليف الوحدة بمهمة اقتحام قرية رابوتينو مع احتمال الاستيلاء على مدينة توكماك، في حالة نجاحها.

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وأضاف روغوف أن “هذه المجموعة كانت مجهزة بشكل أفضل ومزودة بالمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد”.

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو منذ أكثر من شهرين، حيث لم يبقَ في القرية بيت واحد قائم على دعائمه.

وكما أوضح جندي من قوات “عثمان” الخاصة الروسية التابعة للجيش لـ”سبوتنيك”، أن الجيش الأوكراني يقاتل بضراوة من أجل هذه البلدة من أجل فتح طريقه إلى توكماك، ونجحت الوحدات الروسية في مقاومة هذه الخطط.