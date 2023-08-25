تقرير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لاتحاد جدة السعودي.. وليفربول "لن نبيع"

وافق المهاجم المصري محمد صلاح، على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، وفقا لما ذكرته قناة “بين سبورتس”.

ومع ذلك، فإن ناديه الحالي، ليفربول الإنجليزي، لم يقبل أي صفقة من الاتحاد، وفق المصدر ذاته.

ويعد صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، حاليًا أحد أبرز اللاعبين في نادي ليفربول، وأفضل هدافي الفريق في المواسم الستة الماضية.

ولكن إذا كان التقرير صحيحا بشأن موافقته على الانتقال للنادي السعودي، فقد يكون محمد صلاح تلقى عرضا فلكيا لمغادرة أحد أشهر الأندية الإنجليزية.

سيكون رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز بمثابة تحول كبير للدوري السعودي للمحترفين (SPL)، الذي جلبت أنديته مجموعة كبيرة من نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم هذا الصيف، بما في ذلك نيمار وكريم بنزيما ونغولو كانتي ورياض محرز.

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استحوذ صندوق الاستثمارات العامة في البلاد على أربعة فرق كبرى في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاتحاد، ما أتاح لهم الوصول إلى قدر ضخم من المال لجذب بعض أفضل اللاعبين في العالم إلى السعودية، حيث يخطط الدوري السعودي ليصبح واحدا من أفضل الدوريات في العالم.

في سياق متصل، أفادت صحيفة “ذا أثليتيك” الرياضية، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول أخبر الاتحاد السعودي أن صلاح “ليس للبيع”.