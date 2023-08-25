الخارجية البيلاروسية: مينسك تأمل قبول عضويتها في "بريكس"

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينيك، اليوم الخميس، أن مينسك تأمل بأن يتم النظر بشكل إيجابي في طلبها للانضمام إلى مجموعة “بريكس” وقبوله، مشيرا إلى أن بيلاروسيا لديها ما تقدمه لهذه المنظمة.

جوهانسبرغ – سبوتنيك. وقال ألينيك، في حديثه خلال حوار “التواصل بين بريكس وأفريقيا وبريكس+” : “تتجلى جاذبية المنظمة (بريكس) في المنطقة والعالم من خلال العدد المتزايد من طلبات الانضمام، وبيلاروسيا لا تقف على الحياد من هذه العملية”.

بالإضافة إلى ذلك، نحافظ على مستوى عالٍ من العلاقات الثنائية مع جميع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

وأضاف: “في شهر مايو (أيار)، أعرب الرئيس البيلاروسي رسميًا عن نية بلادنا للانضمام إلى مجموعة بريكس. ونأمل أن يتم النظر في طلب بيلاروسيا وقبوله بشكل إيجابي”.

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وأشار وزير الخارجية البيلاروسي إلى أن بلاده لديها ما تقدمه للمنظمة، موضحا: “مستعدون للعمل بجد على بنود جدول أعمالها كافة”.