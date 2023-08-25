"البنتاغون": أوكرانيا تفتقر للبنية التحتية لاستيعاب مقاتلات "إف-16"

أعلن المتحدث باسم “البنتاغون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا تملك في هذه المرحلة البنية التحتية اللازمة لاستضافة الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة من طراز “إف-16”.

وقال رايدر، خلال مؤتمر صحفي دوري، ردًا على سؤال ذي صلة: “الإجابة المختصرة على سؤالك هي لا”.

ووصف “البنتاغون” أيضًا نقل الطائرات المقاتلة الغربية الحديثة من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا بأنها مسألة “أشهر وليس أسابيع”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة قررت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات “إف-16″، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

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وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الخميس، أنه “في البداية، كان من المخطط أن تقوم الدول الأوروبية بتدريب الأوكرانيين، وأن تنضم الولايات المتحدة إذا استنفدوا قدراتهم”.

وقالت الصحيفة: “من المتوقع الإعلان عن القرار، الذي تزامن مع عيد الاستقلال الأوكراني، بعد ظهر الخميس”.