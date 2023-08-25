"البنتاغون": أوكرانيا تفتقر للبنية التحتية لاستيعاب مقاتلات "إف-16"

أعلن المتحدث باسم “البنتاغون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا تملك في هذه المرحلة البنية التحتية اللازمة لاستضافة الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة من طراز “إف-16”.
وقال رايدر، خلال مؤتمر صحفي دوري، ردًا على سؤال ذي صلة: “الإجابة المختصرة على سؤالك هي لا”.
ووصف “البنتاغون” أيضًا نقل الطائرات المقاتلة الغربية الحديثة من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا بأنها مسألة “أشهر وليس أسابيع”.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة قررت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات “إف-16″، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكشف عن نقطة ضعف “إف-16”
21 أغسطس, 11:52 GMT
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الخميس، أنه “في البداية، كان من المخطط أن تقوم الدول الأوروبية بتدريب الأوكرانيين، وأن تنضم الولايات المتحدة إذا استنفدوا قدراتهم”.
وقالت الصحيفة: “من المتوقع الإعلان عن القرار، الذي تزامن مع عيد الاستقلال الأوكراني، بعد ظهر الخميس”.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل الطيارين الذين كان من المفترض أن يتدربوا في أوروبا، أم أنها ستقبل مجموعة إضافية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك