أنقرة وأربيل تبحثان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

بحثت تركيا وإقليم كردستان العراق، مساء اليوم الخميس، استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعيه التركي آلب أرسلان بيرقدار.

وأوقفت تركيا تصدير النفط الذي ينتجه إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي إلى الخارج، في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد قرار أصدرته هيئة التحكيم الدولية في باريس، وألزم تركيا بإيقاف تصدير نفط الإقليم، بناء على دعوى قضائية تقدم بها العراق، وفق شبكة “رووداو” الكردية.

وقال بارزاني، عبر حسابه على منصة “إكس”: “ناقشنا مع آلب أرسلان بيرقدار ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي وإزالة جميع العقبات التي تواجه هذا الموضوع”.

وأضاف أن الجانبين ناقشا “سبل تطوير العلاقات التجارية مع تركيا ومنها التنسيق في مجال الطاقة”.

A fruitful exchange today with Türkiye Energy Minister @aBayraktar1 in Erbil. We agreed on the importance of resuming oil exports from the Kurdistan Region through Ceyhan. We also discussed additional ways to increase bilateral trade with Türkiye, including energy cooperation. pic.twitter.com/KEWqbFKZLu — Masrour Barzani (@masrourbarzani) August 24, 2023

من جانبه، قال الوزير التركي بيرقدار، عبر حسابه على منصة “إكس”: “نحن في أربيل اليوم لمناقشة القضايا الراهنة، وخاصة التعاون في مجال الطاقة”.

وأضاف، حسبما نقلت وكالة “الأناضول”: “نهدف مع حكومة إقليم شمال العراق إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تأمين إمداداتنا في جميع مجالات الطاقة، من النفط إلى الغاز الطبيعي”.

Enerji alanındaki iş birlikleri başta olmak üzere güncel meseleleri görüşmek için bugün Erbil’deyiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrolden doğalgaza , enerjinin tüm alanlarında arz güvenliğimize katkı yapacak birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. pic.twitter.com/wChZqKjhdZ — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 24, 2023

وكان بيرقدار قد وصل إلى أربيل رفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي التقى اليوم الخميس برئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وبحثا آخر التطورات السياسية في العراق والعلاقات الثنائية بين الطرفين.

خبير كردي لـ”سبوتنيك”: استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا يخضع لضغوط سياسية

يشار إلى أن بغداد وأربيل وقعتا، في أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية جديدة لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وتقوم تركيا حاليا بفحص وإعادة تأهيل أنابيب الموانئ التي ربما تكون قد تضررت بعد زلزال فبرير/ شباط الماضي.