الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بصاروخ "إس – 200" أوكراني على منطقة كالوغا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف مدنية في أراضي روسيا الاتحادية، بصاروخ من نظام الدفاع الجوي المعدل “إس – 200”.

وبحسب الدفاع الروسية، تم اكتشاف الصاروخ وتدميره بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة كالوغا. وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي قد دمر أربعة مستودعات ذخيرة أوكرانية. العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر 4 مستودعات استراتيجية عسكرية أوكرانية وقالت الدفاع الروسية: “تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للعدو في مناطق عدة في مقاطعة خيرسون، ومقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك”.

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