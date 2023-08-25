سلطات مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية تلقي القبض على ترامب رسميا

وضعت سلطات مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قيد الاعتقال رسميًا، على خلفية اتهامه بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، عام 2020، ومحاولة قلب نتائجها لصالحه.

أتلانتا – سبوتنيك . ونشر الموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون، اسم ترامب وعمره وعنوانه بالتفصيل، إلى جانب الاتهامات الموجهة إليه، بعد التحفظ عليه.

مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية

وبموجب اتفاق مسبق مع الادعاء العام، سيتم إطلاق سراح ترامب بكفالة قدرها 200 ألف دولار بعد إنهاء إجراءات الاعتقال، بما في ذلك التقاط صورة جنائية له وأخذ بصماته.

وأكّد ترامب، الثلاثاء الماضي، أنه “يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية، يوم الخميس، على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضية التدخل في الانتخابات”.