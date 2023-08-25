ترامب يغادر سجن جورجيا بعد اعتقال لفترة وجيزة

غادر الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، السجن في ولاية جورجيا، بعد اعتقاله لفترة وجيزة.

وعرضت القنوات المحلية لقطات مباشرة لمغادرة موكب ترامب من مبنى السجن في مقاطعة فولتون، إذ تم إدراج ترامب في قائمة السجناء.

سلطات مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية تلقي القبض على ترامب رسميا

وبقي الرئيس السابق قيد الاحتجاز، لمدة نصف ساعة تقريبًا. وكان قد تم الاتفاق مسبقًا على إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 200 ألف دولار.، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاعتقال حتى الآن.

من جانبه، يصر ترامب، الذي توجه له للمرة الرابعة اتهامات جنائية ، على براءته.

وبعد مغادرة السجن، أكّد ترامب أنه ليس مذنبا في الاتهامات، التي وجُهت إليه في ولاية جورجيا، ويعتبرها تدخلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.