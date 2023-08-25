مصدر أمني: الجيش الأوكراني يعدم 23 جنديا قرروا الفرار من مواقعهم قرب خيرسون

أكّد مسؤول في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلًا عن مصدر داخل الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإعدام 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي رقم 123، بعد محاولتهم الفرار من مواقعهم بالقرب من مقاطعة خيرسون.

خيرسون – سبوتنيك . وقال المسؤول في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “بناءً على مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، وردت معلومات تفيد بأن 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي 123، التابع للجيش الأوكراني في خيرسون، تم تنفيذ إعدامهم، في 11 أغسطس/ آب الجاري، بعد محاولتهم الهروب من مواقعهم”.

الآلاف من “قوات النخبة الأوكرانية” يلقون حتفهم في زابوروجيه

وبحسب المسؤول، قررت القيادة العسكرية الأوكرانية إدراج أسماء هؤلاء الجنود في قوائم المفقودين لإخفاء الجريمة.

كما أشار إلى أن “الأجهزة الأمنية الروسية تمكنت من الحصول على البيانات التعريفية لعشرة جنود كانوا ضمن الذين تم تنفيذ إعدامهم على يد القوات الأوكرانية”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.