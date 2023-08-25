الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 طائرة مسيرة منها 9 فوق شبه جزيرة القرم

موسكو – سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “أُحبطت محاولة لنظام كييف، ليلة البارحة، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة داخل أراضي روسيا الاتحادية”.

وأضافت الدفاع الروسية، وفقًا للبيان، أن “أنظمة الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم دمرت 9 طائرات، بينما تم اعتراض 33 طائرة أخرى وتدميرها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية”.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.