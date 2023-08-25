الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 طائرة مسيرة منها 9 فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض 42 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقها نظام كييف لاستهداف مواقع في روسيا الاتحادية.
موسكو – سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “أُحبطت محاولة لنظام كييف، ليلة البارحة، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة داخل أراضي روسيا الاتحادية”.
وأضافت الدفاع الروسية، وفقًا للبيان، أن “أنظمة الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم دمرت 9 طائرات، بينما تم اعتراض 33 طائرة أخرى وتدميرها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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