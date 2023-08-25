ترامب ينشر صورته الجنائية "الفيش" في سجن فولتون… صورة

نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أول منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، منذ عام 2021، عندما قررت المنصة تعليق حسابه.

موسكو – سبوتنيك . ونشر ترامب عبر حسابه على منصة “إكس”، الصورة الجنائية التي التُقطت له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون، في وقت سابق اليوم، وكتب عليها: “التدخل في الانتخابات… لا تستسلم أبدًا”.

ترامب كان من أكثر زعماء العالم استخدامًا لـ”إكس”( تويتر سابقا) خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة، لكن تم تعليق حسابه، في يناير/ كانون الثاني 2021، من قبل الشركة بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، في 6 يناير2021.

وبعد شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للمنصة، قرر رفع الحظر المفروض على حساب ترامب ، لكن الرئيس السابق رفض العودة لاستخدام “إكس”( تويتر سابقا) مجددًا.

ترامب يغادر سجن جورجيا بعد اعتقال لفترة وجيزة

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُلتقط له صورة جنائية أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأميركية، بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية، عام 2020.