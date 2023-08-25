حاكم مقاطعة كالوغا الروسية: اعتراض صاروخ "إس – 200" أوكراني دون إصابات أو أضرار

أعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز “إس – 200” فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو – سبوتنيك. وقال شابشا عبر قناته على تطبيق “تلغرام”، إن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز “إس – 200″ دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات”.
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يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وإسقاط صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من فئة “إس – 200” فوق مدينة كالوغا الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: “أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف مدنية في أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام صاروخ معدّل من منظومة الدفاع الجوي “إس – 200”.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
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