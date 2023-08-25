وصول أول رحلة جوية من كوريا الشمالية إلى مطار فلاديفوستوك الروسي منذ جائحة "كورونا"

هبطت طائرة قادمة من كوريا الشمالية في مطار مدينة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الجمعة، في أول رحلة جوية قادمة من بيونغ يانغ منذ بدء جائحة “كورونا”.

فلاديفوستوك – سبوتنيك . وأفاد مراسل “سبوتنيك”، في مدينة فلاديفوستوك بوصول طائرة قادمة من بيونغ يانغ إلى مطار فلاديفوستوك، في أول رحلة جوية تسمح بها كوريا الشمالية منذ بدء الجائحة.

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ووصلت الرحلة الجوية القادمة من بيونغ يانغ إلى مطار فلاديفوستوك الروسي، في الساعة 04:14 بتوقيت موسكو.

وكانت الخدمة الصحفية في مطار فلاديفوستوك أكدت لـ”سبوتنيك”، في وقت سابق، أن “أولى الرحلات الجوية من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، سيتم تنفيذها من قبل شركة “إير كوريو”، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.