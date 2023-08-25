سياسي فرنسي: انضمام 6 دول إلى بريكس إعلان عن "ثورة جيوسياسية عالمية"

كتب السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فيليبو، أن انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة “بريكس” يتحدث عن ثورة عالمية وضعف أمريكا.

وأضاف: “ضعفت الولايات المتحدة، تم تضمين ستة من أكبر تسع دول منتجة للنفط في مجموعة “بريكس”.

الخارجية البيلاروسية: مينسك تأمل قبول عضويتها في “بريكس”

وشارك قادة 4 دول في قمة “بريكس” بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين ترأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يوم أمس الخميس، اتخاذ مجموعة “بريكس” قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.