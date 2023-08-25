مشاهد لعمل طواقم مضادات الطائرات الروسية لحظة تدمير المسيرات الأوكرانية… فيديو

وأضافت الدفاع: “أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرات العدو دون طيار التي تحاول استطلاع مواقعنا يوميا”.

تطور روسيا أنواعا مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف ومنها الصاروخ “فيربا”، الذي يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام والحماية العالية من وسائل التشويش الإلكتروني المعادية.

ويمثل صاروخ “فيربا” أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا، في السنوات الأخيرة، ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته، ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.