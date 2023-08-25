الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها في جنيف بعد إغلاقه بسبب مخاوف أمنية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إعادة فتح مقرها الأوروبي في جنيف في سويسرا، بعد أن أغلقته، في وقت سابق، بسبب “مخاوف أمنية”.

وحسب موقع “ذا ناشيونال”، قالت المنظمة في بيان: “يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن، وأعيد فتح جميع نقاط الدخول”.

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ولم تقدم المنظمة مزيدًا من التفاصيل بشأن المشكلة الأمنية.

وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها أغلقت مقرها الأوروبي في جنيف في سويسرا، بسبب “مخاوف أمنية”، مشيرة إلى أن “أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة تحقق في الأمر”.