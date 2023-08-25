الأمن الفدرالي الروسي يكشف عن الجهة التي تقف وراء العمليات الإرهابية ضد منشآت روسية

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن الاستخبارات الأوكرانية تقف خلف إحراق منشآت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والسكك الحديدة الروسية.

وقال بيان الأمن الفدرالي الروسي: “تشير نتائج تحقيقات جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بشأن إحراق مباني أجهزة الدولة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع في روسيا، وكذلك البنية التحتية للسكك الحديدية الروسية، تورط جهاز الاستخبارات الأوكراني في تنظيمها بشكل مباشر، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.

وأضاف البيان: “ازداد عدد الإعلانات حول “الربح السريع” بشكل كبير على مواقع الإنترنت المختلفة، وعلى قنوات “تلغرام”، للبحث عن الوظائف، وكازينوهات القمار على الإنترنت، ومتاجر بيع العقارات المخدرة على الإنترنت”.

وبحسب بيان الأمن: “تعتمد الخدمات الخاصة الأوكرانية عند اختيار منفذي عمليات الحرق على الشباب، وكبار السن، والمهمشين، والمرضى العقليين، الذين لا يدركون خطورة أفعالهم”.

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