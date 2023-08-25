صحيفة صينية تكشف عن "مشكلة" تصيب أمريكا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا

وقالت صحيفة “آسيا تايمز”: “ربما بسبب العوامل المذكورة أعلاه، تعتقد واشنطن أنه من الأفضل ضخ الأموال في الدعم العسكري لكييف، وإطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، إذ سيكون ذلك أرخص من المساعدة في إعادة بناء البلاد. ومع ذلك، فإن معظم الأمريكيين يعارضون بالفعل تقديم المساعدات لأوكرانيا، لأنها ستتحول بلا شك إلى مشكلة”.