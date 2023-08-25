"المخزون الاستراتيجي آمن"… مصر تنفي وجود عجز بمادة الأرز في الأسواق

نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان له، اليوم الجمعة، بأن رئاسة المجلس تواصلت مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، للتأكد من تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.

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وشددت الوزارتان على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا كسلعة تموينية وحرة في جميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين في جميع محافظات الجمهورية، بحسب البيان.

وأشارتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين، لمدة 3.3 شهر، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقي لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، فضلًا عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلي الجديد من الأرز، والذي سيسهم أيضًا في تأمين المخزون الاستراتيجي.