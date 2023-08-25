منظومة "تور- إم2" تصطاد أهدافا أوكرانية في السماء… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع تظهر عمل أنظمة الدفاع الجوي “تور- إم2” في اتجاه كوبيانسك.

وقالت الدفاع الروسية إن “أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المضادة للطائرات توفر درعًا موثوقًا به للقوات العاملة، على مدار الساعة من الهجمات الجوية للعدو”.

وأضافت: “هذه الأنظمة تدمر الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار وحتى الصواريخ الباليستية، على ارتفاعات عالية وعلى مسافات طويلة”.

وقال قائد نظام الدفاع الجوي “تور- إم2”: “نختار موضع بداية، وبناءً على التضاريس والوضع، نختار الموقع الأنسب ونقوم بمهمة قتالية على ارتفاعات مختلفة ونطاقات مختلفة، تتيح لنا قدرات النار العمل على طائرات دون طيار من مختلف الأنواع”.

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وأضاف: “نحن نعمل على كل ما هو موجود في الهواء”.

تصنف “تور – إم 2” ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.

وتمتلك صواريخ منظومات “تور – إم”، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية.