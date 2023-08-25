الدليل الكامل لعلامات وخطوط ومساحة ملعب كرة القدم

معظم الهيئات الرياضية التي لها علاقة بلعبة كرة القدم لديها إرشادات صارمة ومحددة للغاية فيما يتعلق بأبعاد ومساحة الملعب المخصص للعبة، ومع ذلك يمكن أن تختلف مساحة ملعب كرة القدم من حيث العرض والطول.

في هذا التقرير، سنقوم بشرح الأحجام والأبعاد المختلفة لملاعب كرة القدم، المسموح بها لإقامة المبارايات لجميع المراحل العمرية المختلفة.

تاريخ علامات ومساحة ملعب كرة القدم

عندما تأسست لعبة كرة القدم لأول مرة في المملكة المتحدة، لم تكن هناك علامات يمكن الحديث عنها ولم يكن حجم الملاعب موحدًا بأي شكل من الأشكال، وكان اللاعبون يستخدمون ببساطة منطقة عشبية ذات حجم مناسب كملعب لكرة القدم.

في أوائل القرن الـ19، تم استخدام أعلام الزوايا لتحديد طول وعرض الملاعب، ولكن لم يبدأ استخدام الخطوط لتحديد خطوط التماس وخطوط المرمى في الملاعب إلا، في الستينيات من نفس القرن.

لكن ملعب كرة القدم كما نعرفه اليوم، ظهر، في عام 1902، عندما نصت القواعد المحدثة المنظمة للعبة على أن ملاعب كرة القدم تحتاج إلى منطقة جزاء وخط المنتصف ونقطة جزاء، بالإضافة إلى خطوط التماس وخطوط المرمى.

مساحة ملعب كرة القدم

تعتبر مساحة ملعب كرة القدم الكاملة كبيرة جدًا بالنسبة للاعبين صغار السن.

ونتيجة لذلك، وضعت مبادئ توجيهية تتضمن مجموعة من أبعاد ملاعب كرة القدم الموصى بها لفرق الأطفال والشباب من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

بالإضافة إلى تحديد أبعاد ملعب كرة القدم الموصى بها، ينصح أيضا بأن تشتمل الملاعب على “منطقة آمنة” حول محيط الملعب. تعمل هذه المنطقة كحدود سلامة بحيث لا يصطدم اللاعبون بأي شيء أو أي شخص في حالة خروجهم من الملعب.

تضيف منطقة السلامة حول الملعب مساحة إضافية إلى طول وعرض الملاعب.

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مساحة ملعب كرة القدم حسب الفئة العمرية

العرض الطول عدد اللاعبين العمر 30 ياردة (27.4 م) 40 ياردة (36.6 م) 5-5 تحت 7/8 40 ياردة (36.6 م) 60 ياردة (54.9 م) 7-7 تحت 9/10 50 ياردة (45.72 م) 80 ياردة (73.15 م) 9-9 تحت 11/12 55 ياردة (50.3 م) 90 ياردة (82.3 م) 11-11 تحت 13/14 60 ياردة (54.9 م) 100 ياردة (91.4 م) 11-11 تحت 15/16 70 ياردة (64.0 م) 110 ياردة (100.6 م) 11-11 تحت 17/18 70 ياردة (64.0 م) 110 ياردة (100.6 م) 11-11 أكثر من 18

مساحة ملعب كرة القدم القانونية وفقا للوائح الـ”فيفا”

لدى الـ”فيفا” أبعاد الملعب الخاصة بها والتي تختلف قليلا عن تلك الواردة في توصيات الاتحاد الإنجليزي.

ملعب الخماسي

الحد الأدنى

– 20 مترا (21.87 ياردة) طولا.

– 30 مترا (32.80 ياردة) عرضا.

الحد الأقصى

– 25 مترا (27.34 ياردة) طولا.

– 35 مترا (38.27 ياردة) عرضا.

© Photo الدليل الكامل لعلامات وخطوط ومساحة ملعب كرة القدم الدليل الكامل لعلامات وخطوط ومساحة ملعب كرة القدم © Photo

ملعب 7 مقابل 7

الحد الأدنى

– 30 مترا (32.80 ياردة) طولا.

– 45 مترا (49.21 ياردة) عرضا.

الحد الأقصى

– 35 مترا (38.27 ياردة) طولا.

– 50 مترا (54.68 ياردة) عرضا.

© Photo الدليل الكامل لعلامات وخطوط ومساحة ملعب كرة القدم الدليل الكامل لعلامات وخطوط ومساحة ملعب كرة القدم © Photo

ملعب 9 مقابل 9

الحد الأدنى

– 45 مترا (49.21 ياردة) طولا.

– 60 مترا (65.61 ياردة) عرضا.

الحد الأقصى

– 50 مترا (54.68 ياردة) طولا.

– 67 مترا (73.27 ياردة) عرضا.

© Photo الدليل الكامل لعلامات وخطوط ومساحة ملعب كرة القدم الدليل الكامل لعلامات وخطوط ومساحة ملعب كرة القدم © Photo

قياسات “فيفا” لملعب 11 مقابل 11

– هي ذاتها تماما مثل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

– هذه الأرقام هي المعيار عبر المستويات الاحترافية لكرة القدم العالمية.

تتراوح الأبعاد بين

– 100-130 ياردة (90-120 مترا) طولا.

– 50-100 ياردة (45-90 مترا) عرضا.

© Photo الدليل الكامل لعلامات وخطوط ومساحة ملعب كرة القدم الدليل الكامل لعلامات وخطوط ومساحة ملعب كرة القدم © Photo

خطوط وعلامات ملعب كرة القدم

يجب تحديد الخطوط الفعلية في ملعب كرة القدم بشكل صحيح للمباريات المنظمة. تنص الوثائق الرسمية التي نشرها الاتحاد الإنجليزي على أن “الخطوط الفعلية يجب أن تكون بنفس العرض، الذي يجب ألا يزيد عن (12 سم) 5 بوصات” وأن “خط المرمى يجب أن يكون بنفس عرض قائمي المرمى والعارضة”.

أحد الاعتبارات المهمة هو أن الخطوط تعتبر جزءًا من منطقة اللعب/ الملعب.

منطقة المرمى

– تُعرف أيضا باسم “صندوق الستة ياردات”.

– تبلغ مساحة منطقة المرمى 6 ياردات (5.49م) × 20 ياردة (18.29م).

– تُستخدم منطقة المرمى لتحديد المكان الذي يمكن تنفيذ ركلة المرمى منه.

– لا يمكن للفريق المهاجم تنفيذ الركلات الحرة غير المباشرة من داخل منطقة مرمى الخصم.

مقاسات أعمدة المرمى

– 24 قدما (7.32 مترا) × 8 قدما (2.44 مترًا) لأكبر من 14 عاما.

– 21 قدما (6.40 مترا) × 7 قدما (2.13 مترا) لفرق أقل من 14 عاما.

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منطقة الجزاء

– تسمى بالعامية “مربع 18 ياردة”

– مستطيلة يبلغ طولها 18 ياردة (16.46 مترًا) وعرضها 44 ياردة (40.23 مترًا).

– هي المنطقة التي يمكن فيها لحارس المرمى أن يستخدم يديه لحمل كرة القدم أو لمسها.

– هي أيضًا المنطقة التي يتم من خلالها منح ركلة جزاء للفريق المهاجم في حالة ارتكاب خطأ من قبل الفريق المدافع داخلها.

– عند احتساب ركلة جزاء، يمكن فقط لحارس مرمى الفريق المدافع ومنفذ ركلة الجزاء المرشح من الفريق المهاجم الوقوف داخل منطقة الجزاء.

– يجب على بقية اللاعبين الوقوف خارج منطقة الجزاء حتى يتم تنفيذ ركلة الجزاء.

علامة الجزاء

– يجب وضع علامة على نقطة الجزاء (وتسمى أيضًا “علامة الجزاء”) على بعد 12 ياردة (10.97 م) من خط المرمى.

– تقاس مسافة علامة الجزاء من منتصف نقطة الجزاء إلى الحافة الخلفية لخط المرمى.

– يجب وضع الكرة على نقطة علامة الجزاء عند تنفيذ ركلة الجزاء.

أقواس الزاوية

– يبلغ نصف قطر أقواس الزاوية 1 ياردة (0.91 م).

– يتم تحديد نصف القطر من قاعدة علم الزاوية.

– عندما يقوم الفريق المهاجم بتنفيذ ركلة ركنية، يجب وضع الكرة داخل قوس الركنية، أو على خط قوس الركنية.

– يجب على اللاعبين المدافعين أن يتموضعوا على بعد 10 ياردات (9.15 م) على الأقل من الكرة حتى يتم تنفيذ الركلة الركنية.

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خط المنتصف

– يتم تحديد خط المنتصف عبر الملعب، عند نقطة في منتصف المسافة بين خطي المرمى، ويقسم الملعب إلى نصفين.

– يجب على الفرق الوقوف داخل “النصف الخاص بها” من الملعب أثناء ركلة البداية.

– لا يجوز أن يكون اللاعبين متسللين داخل النصف الخاص بهم من ملعب كرة القدم.

دائرة منتصف الملعب ومركزها

– النقطة المركزية توجد في منتصف خط النصف، وتمثل مركز الملعب بأكمله.

– يبلغ نصف قطر الدائرة 10 ياردات (9.15 م).

– أثناء ركلة البداية واستئناف المباراة بعد تسجيل هدف، يتم وضع الكرة في نقطة المنتصف.

المنطقة الآمنة حول الملعب

– هي حدود السلامة التي تمتد حول ملعب كرة القدم.

– يوصى بأن تكون هذه المنطقة بعرض 3 ياردات (2.74 م) وخالية من أي عوائق أو هياكل بما في ذلك أماكن جلوس الفريق ومعدات الإضاءة والتصوير.

قياسات كرات القدم

– مقاس 1 مناسبة لجميع الأعمار وتستخدم في الغالب للاستخدام الترفيهي.

– مقاس 2 مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-6 سنوات.

– مقاس 3 مناسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات.

– مقاس 4 للاستخدام من سن 9 إلى 14 عاما.

– مقاس 5 هي مقاس كرة القدم القياسي المستخدم في اللعبة على مستوى الهواة والمحترفين من سن 14 عامًا فما فوق.

أبعاد بعض من ملاعب أشهر الأندية في العالم

مع اختلاف مساحات ملاعب كرة القدم، قد تكون مهتما بمعرفة أبعاد استادات أشهر الأندية العالمية الكبرى.

– أنفيلد (ليفربول) – 100 ياردة في 74 ياردة (101م × 68م).

– كامب نو (برشلونة) – 114 ياردة في 74 ياردة (105م × 68م).

– استاد الإمارات (أرسنال) – 115 ياردة في 74 ياردة (105م × 68م).

– استاد الاتحاد (مانشستر سيتي) – 115 ياردة في 74 ياردة (105م × 68م).

– سنتياغو برنابيو (ريال مدريد) ـــ 114 ياردة في 74 ياردة (105م × 68م).