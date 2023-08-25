مشاهد عمل مروحيات "مي-28" في منطقة العملية العسكرية… فيديو

“مي-28” هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية مصممة للبحث عن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى وتدميرها، فضلًا عن الأهداف الجوية المنخفضة السرعة والقوى العاملة للعدو في ظروف مقاومة النيران النشطة.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.