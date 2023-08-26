خلافات تعيق إجراء الانتخابات البلدية في غزة… ما تداعيات هذه الخطوة؟

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وقبل أيام، عقدت الحركة لقاءً مع فصائل ومنظمات مجتمع مدني في القطاع، وأكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، فيما أعلنت وسائل إعلام محلية بأن خلافات قائمة بشأن ترتيبات الاستحقاق.

وقال مراقبون إن إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة خطوة مهمة تنعكس على واقع الانقسام الفلسطيني المستمر، مؤكدين على الانعكاسات السلبية لعرقلتها، لاسيما وأنها خدمية وليست سياسية.

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ترسيخ الانقسام

بدوره، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس منتدى العلاقات الدولية، الدكتور شرحبيل الغريب، أن “تداعيات هذه الخطوة تنعكس على استمرار بيئة وواقع الانقسام الفلسطيني المستمر، دون تجديد شرعيات المجالس المحلية في بلديات قطاع غزة”.

وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فإن “هذا الأمر ينعكس سلبا في ترسيخ الانقسام الفلسطيني؛ بدلا من فكفكة الملفات الفلسطينية العالقة كخطوة أولى ومهمة جدا على طريق تعزيز حق المواطن الفلسطيني في انتخاب ممثليه، كحق ديمقراطي وقانوني نص عليه القانون الفلسطيني”.

أما الجانب الآخر، بحسب الغريب، فإن “عدم إجراء الانتخابات المحلية يؤثر سلبا على مواقف الدول المانحة في تقديم الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية والبنى التحتية في قطاع غزة، لاسيما أن الموقف الأوروبي يشترط تجديد انتخابات المجالس البلدية كشرط لاستئناف الدعم المالي وتنفيذ المشاريع”.

ويعتقد المحلل الفلسطيني

“عدم وجود مبرر لأي إعاقة تؤخر إجراء الانتخابات، خاصة أنها انتخابات خدمية وليست سياسية كالانتخابات الرئاسية والتشريعية”، معتبرا أن “أي تأخير يندرج في إطار الإصرار على تعزيز واقع الانقسام المرير وتعطيل حركة المشاريع الدولية”.

تدخل مطلوب

اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، مصطفى صواف، أن “طبيعة الأمور في قطاع غزة، تؤكد أن دعوة إجراء الانتخابات البلدية لن تمر بسهولة، ولن تجد تلك الاستجابة السريعة، لكنها دعوة جادة ليست للاستهلاك الإعلامي، إذ أن هناك إجماع من كل مكونات المجتمع والفصائل والمجتمع المدني والأهلي والعشائر وكل القطاعات”.

وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”: “يقع على عاتق حركة “حماس” صاحبة الدعوة المضي قدما في هذه الانتخابات، وتذليل كل العقبات من أمامها، والتي يضعها كل من لا يريد إجراء هذه الانتخابات”، مؤكدا أنه “في حال عدم إصدار لجنة الانتخابات والجهات المسؤولة ما يؤكد وجود نية لإجراء الانتخابات البلدية يجب أن تعمل حركة “حماس” على التوافق مع الكل الفلسطيني وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات وإجرائها”.

وقال:

“هناك حسابات لدى بعض القطاعات والفصائل تدفعها لعرقلة تشكيل لجنة الانتخابات، ما يؤكد على ضرورة تحرك “حماس” في تحديد موعد زمني لإجراء الانتخابات، وفتح باب المشاركة للجميع، لتصبح أمرا واقعًا وبرغبة الجماهير الفلسطينية، ومن المتوقع أن يشارك فيها أعداد كبيرة”.

وفيما يتعلق بالمعوقات التي تقف حائلا أمام إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة، يرى صواف أنها “متعددة، وتتركز حول المماطلة والتسويف ووضع الشروط حول القضاء والأمن، وغير ذلك”.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية محلية، عن القيادي في حركة “حماس”، زكريا أبو معمر، قوله إن حركته حريصة على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، وهو مطلب وطني أجمعت عليه كل الفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني خلال اللقاء الأخير.

وقال إن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت جاهزيتها، لكنها تنتظر قرارا من حكومة إشتية في رام الله من أجل البدء بها، حيث تعد الحكومة الفلسطينية المخولة بهذا الإجراء.

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وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بيانا، في الـ15 من الشهر الجاري، أكدت فيه جاهزيتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية في قطاع غزة حال صدور قرار حكومي يحددها.

وأضافت لجنة الانتخابات، في بيان لها، أنها “تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتؤكد جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات، حال إصدار مجلس الوزراء قرارا يحدد موعدها”.

وبحسب بيان اللجنة، مجلس الوزراء هو صاحب الولاية القانونية للدعوة إلى الانتخابات البلدية طبقا لقانون الانتخابات المحلية.