جهود دبلوماسية للإفراج عن مصور إيراني محتجز في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة، أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية وقنصلية مكثفة للإفراج عن المصور، محمد حسين ولايتي، بعد أن تم احتجازه في أفغانستان.

ونقلت وكالة “إرنا”، أن “المصور المحتجز كان يعمل لوكالة “تسنيم”، وتم اعتقاله في مطار كابول، يوم السبت الماضي، أثناء عودته إلى إيران، بعد قضاء 10 أيام في كابول”.

ودخل المصور الصحفي إلى أفغانستان، بشكل قانوني عن طريق الجو، لكن السلطات الأفغانية لم تقدم أي توضيحات بشأن أسباب احتجازه، على الرغم من متابعة الجانب الإيراني ومطالبته بالتوضيحات، بحسب الوكالة.

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يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس الشورى الإيراني، على إنشاء منطقة صناعية تجارية حرة في منطقة دوغارون في محافظة خراسان رضوي على الحدود الإيرانية الأفغانية.

وذكرت وكالة “فارس”، أن مجلس الشورى الإيراني قد ناقش في جلسة علنية تقرير اللجنة البرلمانية الاقتصادية الخاص بمشروع قانون إنشاء منطقة دوغارون التجارية الصناعية الحرة، بحسب الوكالة.