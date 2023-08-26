المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم السبت، إمهال السفير الألماني، أوليفيي شناكينبرغ، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية النيجرية إنهاء اعتماد السفير شناكينبرغ، وطالبته بمغادرة أراضي النيجر، في غضون 48 ساعة، لافتة في بيان أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات السلطات الألمانية المخالفة لمصالح النيجر، بحسب البيان.

وزارة خارجية النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة

يأتي ذلك في أعقاب قرار خارجية النيجر، أمس الجمعة، بإنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد، خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر، بحسب قرار الخارجية.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.

الرئيس النيجيري يقول إنه يدير وضعا خطيرا وإنه يمنع تدخل “إيكواس” في النيجر

من جانبها، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الاستيلاء العسكري على السلطة، وإقالة الرئيس محمد بازوم.