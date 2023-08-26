خارجية النيجر تمهل سفير نيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد

قررت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، إنهاء اعتماد سفير نيجيريا، لدى النيجر وطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية النيجرية: السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السفير النيجيري، محمد عثمان، وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة، وأشار البيان، إلى أن القرار اتخذ على خلفية تصرفات السلطات النيجيرية المخالفة لمصالح النيجر، بحسب البيان.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية النيجرية، إنهاء اعتماد السفير الألماني، أوليفيي شناكينبرغ، وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة، لافتة في بيان أن القرار اتخذ على خلفية تصرفات السلطات الألمانية المخالفة لمصالح النيجر.

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جاء ذلك في أعقاب قرار خارجية النيجر، أمس الجمعة، بإنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب تصرفات السلطات الفرنسية، المخالفة لمصالح النيجر.