الخارجية اللبنانية تعلن رفض الصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار التجديد للـ"يونيفيل"

أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، أمس الجمعة، رفض بلاده للصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، “يونيفيل”.

جاء ذلك بعدما تمت مراجعة مشروع القرار المطروح حاليًا في مجلس الأمن، الذي يتعلق بتجديد ولاية “يونيفيل”، من قبل بو حبيب، والذي أعرب عن رفض لبنان للصيغة المتداولة، لأنها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق الـ”يونيفيل” في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلة في الجيش اللبناني، وفقًا لاتفاقية عمل الـ”يونيفيل” المعروفة بـ “SOFA”، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

محلل اقتصادي: لبنان يعيش تخبطا سياسيا قد يؤدي لتفاقم الأزمة

وأشار بو حبيب إلى أن “تجديد ولاية القوة الدولية في الجنوب، يأتي بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية”، مشددا على “رفض لبنان لنقل ولاية الـ”يونيفيل” من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر، عام 2006، الذي يدعو إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على فرض القرار بالقوة”، على حد قوله.

يذكر أنه، في منتصف أغسطس/ آب الجاري، التقى ممثلون عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية “يونيفيل”، بشأن نصب خيمة “حزب الله” على الحدود المشتركة بين البلدين.

الجيش الإسرائيلي يرسل مبعوثا إلى أمريكا للتباحث في تمديد فترة عمل قوات الـ”يونيفيل” في لبنان

وأكّدت هيئة البث الإسرائيلية، أن “اللقاء الثلاثي عقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة رأس الناقورة”، ونظم اللقاء على خلفية التوترات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر “حزب الله” اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونصب الحزب لخيمة على تلك الحدود.