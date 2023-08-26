واشنطن تنفي تلقيها طلبا من النيجر بمغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين للبلاد

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن السلطات النيجرية طلبت منها مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين الأراضي النيجرية.

واشنطن – سبوتنيك. وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ”سبوتنيك”: “وزارة خارجية النيجر، أبلغت الولايات المتحدة بأن الوزارة لم تنشر صورة الرسالة المتداولة عبر الإنترنت، التي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين”.

وفي وقت سابق، قررت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، إنهاء اعتماد 4 سفراء وهم سفراء الولايات المتحدة ونيجيريا، ألمانيا، وفرنسا، لدى النيجر وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، بحسب الخارجية النيجرية.

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النيجرية أوضحت فيه أن “السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد سفراء الدول المذكورة وطالبتهم بمغادرة أراضي النيجر، في غضون 48 ساعة”، وأشار البيان، إلى أن “القرار اتخذ على خلفية تصرفات هذه الدول المخالفة لمصالح النيجر”.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية عن قيام مسؤولة رفيعة لديها بجولة أفريقية، تشمل نيجيريا وتشاد وغانا، في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس/ آب الجاري.

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وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان، إلى أنه “خلال رحلة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فاي، ستتواصل مع رؤساء الدول الإقليمية، لمناقشة دعم أمريكا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والقيادة الإقليمية في الاستجابة لأزمة النيجر”.

وأضافت أنه في زيارتها إلى تشاد، ستقوم بمراجعة التطورات الجارية مع الجيران النيجر والسودان، بالإضافة إلى عملية الانتقال السياسي في تشاد، بحسب البيان.