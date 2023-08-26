أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في حوالي الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن الهجوم كان يستهدف مواقع في مدينة ومقاطعة موسكو.

موسكو- سبوتنيك. وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر قناته على “تلغرام”، إن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة إيسترا، كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية”، وأضاف: “وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار، والجهات المختصة تعمل في موقع الحادث”.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة معادية في سماء مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو.

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وكتبت الوزارة عبر قناتها في “تلغرام”: “في 25 أغسطس/ آب الجاري، في حوالي الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على الأهداف في أراضي روسيا الاتحادية، حيث تم اعتراض الطائرة من دون طيار فوق أراضي منطقة بيبينينسكي في مقاطعة كالوغا، من قبل طواقم الدفاع الجوي المناوبة”.

وأعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز “إس – 200” فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.